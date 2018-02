Bergue Tiergy Fidèle : "nous ne baisserons pas les bras face à un régime totalitaire"

Le porte-parole de la coalition de l'opposition politique pour le redressement et l'alternance au Tchad (COPRAT), Bergue Tiergy Fidèle, l'un des quatre regroupement de l'opposition politique, a indiqué que les regroupements des partis politiques de l'opposition "ne baisserons pas les bras face à un régime totalitaire qui viole à chaque fois les lois de la République".



Il a ajouté que la loi brandie par le ministre de la sécurité publique, de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, Ahmat Mahamat Bachir est obsolète, datant de 1962. "Nous ne la considérons pas et nous invitons le ministre de la sécurité à se référer à la loi n°19 qui définit la charte de partis politiques", a ajouté le porte-parole de la COPRAT, Bergue Tiergy Fidèle.



Par ailleurs, il a souligné qu'au total 26 manifestants ont été interpellés avant d'être libérés, tandis que 12 sont toujours en détention à la coordination de la police judiciaire.