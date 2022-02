Biélorussie : l'ambassadeur tchadien Mahamoud Adam Bechir présente ses lettres de créance

L'ambassadeur tchadien Mahamoud Adam Bechir a présenté ses lettres de créance au chef de l'État biélorusse Alexandre Loukachenko, lors d’une cérémonie en présence de 7 autres ambassadeurs.



Le président Alexandre Loukachenko, après avoir salué et félicité les huit ambassadeurs présents à la cérémonie, a relevé, entre autres, l’intérêt de la Biélorussie à intensifier les contacts avec la République du Tchad dans les domaines de la coopération bilatérale.



« Votre pays a exploré d’importantes réserves de minerais et la Biélorussie dispose des machines et équipements miniers nécessaires. Nous sommes également prêts à établir des partenariats efficaces avec des entreprises locales dans le domaine de l’agriculture. Nous pouvons offrir des équipements automobiles et de construction routière, des médicaments et autres », a-t-il précisé.



La Biélorussie est l’un des huit pays (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghistan, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan et Turkménistan) où Mahamoud Adam Bechir est appelé à servir son pays en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad.