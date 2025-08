Bilan du BAC 2025 au Tchad : plus de 100 000 candidats, des résultats contrastés et des défis persistants

Le déficit en salles de classe appropriées, ayant affecté les conditions de déroulement des examens ;

La persistance de réseaux organisés de tricherie ;

La complaisance manifeste de certains surveillants envers les candidats fraudeurs ;

L’ingérence inopportune de certaines autorités locales dans le processus d’organisation ;

Les difficultés d’accès aux centres situés dans des zones enclavées, nuisant à la régularité de la logistique ;

L’insuffisance de la subvention allouée à l’organisation des examens.

Série CA : 86,62 %

Série G2A : 86,21 %

Série G3 : 74,56 %

Candidats inscrits : 104 440, issus de 785 lycées.

N'Djaména à elle seule compte 44 113 candidats, soit 42,24 %.

Genre féminin : 44 % contre 40 % en 2024 (+4 %).

Régime libre : 10 % contre 12 % en 2024 (–2 %).

Candidats étrangers : 6 % contre 4 % en 2024 (+2 %).

Séries scientifiques et techniques : 32,5 % contre 25 % en 2024 (+7,5 %).

Séries littéraires : 67,5 % contre 69 % en 2024 (–1,5 %).

La cérémonie s’est tenue dans la grande salle Ibrahim Akacha de l’ONECS, en présence du ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, de son collègue de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, ainsi que du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports.Dans sa présentation, le Pr. Bianzeubé Tikri a évoqué plusieurs difficultés majeures, notamment :Le taux de candidats ajournés s’élève à 79,07 %, avec des moyennes comprises entre 5 et 9/20. Le rapport met également en lumière la progression notable du genre féminin dans les séries scientifiques et littéraires.Par académie, celle du Nord-Ouest arrive en tête avec 59,88 % de réussite.Par province, le Bahr El-Gazal se distingue avec 73 % de taux de réussite.Par centre d’examen, Bokro enregistre la meilleure performance avec 83 % de réussite.Par série, la série E arrive en tête avec 92,06 %, suivie de :Pour faire face durablement aux défis identifiés, l’ONECS sollicite un soutien renforcé des ministères en charge de l’Enseignement supérieur et de l’Éducation nationale afin de garantir un encadrement plus rigoureux et des conditions d’examen optimales à l’avenir.