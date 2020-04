Boko Haram : la Force mixte multinationale alerte sur une campagne de recrutement imminente

La Force opérationnelle multinationale conjointe (FMM) a déclaré aujourd'hui avoir "obtenu des informations crédibles concernant un complot des dirigeants assiégés de Boko Haram/ISWAP, en particulier dans la région du lac Tchad, pour lancer une campagne agressive d'endoctrinement et de recrutement dans les semaines à venir."



"Le recrutement forcé devrait cibler les hommes jeunes et adultes. Le plan de secours consiste à kidnapper des cibles involontaires", selon le colonel Timothy Antigha, chef de l'information publique militaire.



"Au cours des dernières semaines, les opérations offensives et les querelles internes pour l'argent et le pouvoir ont épuisé Boko Haram/ISWAP. L'organisation terroriste prévoit donc d'utiliser le recrutement envisagé pour couvrir la grave pénurie de main-d'œuvre à laquelle elle est confrontée."



La FMM exhorte les jeunes des États du nord-est du Nigéria, de la province du lac du Tchad, de la région de Diffa au Niger et de l'extrême nord du Cameroun, à "être vigilants et à fuir toutes les promesses de possibilités d'argent rapide et d'enseignements malavisés sur le jihad."



Elle souhaite également "attirer l'attention du public dans les zones et les environs touchés sur le sinistre plan de Boko Haram/ISWAP et lance un appel aux imams, aux chefs de communauté et aux parents pour qu'ils sensibilisent leurs congrégations et les membres de leur famille et veillent également les activités de leurs jeunes et de leurs enfants."



Les dirigeants communautaires sont en outre "encouragés à signaler immédiatement les activités suspectes aux services répressifs."