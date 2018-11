Boko Haram : les Etats de la CBLT s'engagent à accentuer la "coopération opérationnelle"

A l’initiative de Muhammadu Buhari, président de la République Fédérale du Nigeria, président en exercice du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CBLT, un sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) s’est tenu le 29 novembre 2018 à N’Djamena en République du Tchad.



Au cours de leur huis clos, les chefs d’Etat et de Gouvernement ont passé en revue la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad. Ils ont ensuite élargi leurs échanges à leurs collaborateurs. Après avoir fait un tour de table, ils ont également suivi les exposés du Secrétaire Exécutif de la CBLT, chef de mission de la Force Multinationale Mixte (FMM), Mamman Nuhu et le Commandant de la FMM, General de Division Chikezie Onyea Ude.



Les chefs d’Etat et de Gouvernement ont exprimé leur profonde préoccupation face à la recrudescence des attaques contre les différents pays et ont souligné l’impérieuse nécessité de changer d’approche dans la lutte contre Boko Haram. A cet effet, ils ont pris des décisions dont celle relative à la coopération opérationnelle.



Face à ce contexte, ils ont sollicité le soutien de la communauté international dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la région la stabilisation et le développement durable de la sous-région. Ils se sont aussi accordés sur la tenue régulière de ces rencontres.



Enfin, les chefs d’Etat et de Gouvernement ont exprimé leur profonde gratitude au président du Nigeria pour son leadership dans son rôle de président du Sommet des chefs d’Etat et Gouvernement de la CBLT.