Boko Haram revendique l'enlèvement de centaines d'élèves au Nigeria

Nigeria - Le groupe terroriste Boko Haram a revendiqué l'enlèvement de plus de 300 élèves de Kankara, une école située dans l'État de Katsina, dans le Nord-Ouest du pays.



Dans un enregistrement audio rendu public mardi matin par le média Humangle, le chef du groupe terroriste Abubakar Shekau confirme l'enlèvement massif.



"Nous sommes derrière ce qui s'est passé à Katsina"​



"Ce qui s'est passé à Katsina a été fait pour promouvoir l'Islam et décourager les pratiques non islamiques, car l'éducation occidentale n'est pas le type d'éducation autorisé par Allah et son Saint Prophète (...) Nous sommes derrière ce qui s'est passé à Katsina", a déclaré Abubakar Shekau.



Aucune demande n'a été formulée dans l'immédiat pour un éventuel échange des otages, précise Humangle qui cite une source nigériane "de premier plan".



Les élèves enlevés vendredi dernier fréquentaient une école gouvernementale du secondaire, spécialisée dans les sciences.



Le Daily Trust a rapporté lundi que, selon le registre de l'école secondaire publique, jusqu'à 668 élèves étaient toujours portés disparus. Plusieurs élèves ont réussi à fuir.