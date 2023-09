Borrell : les investissements de l'UE au Sahel n'ont pas favorisé la démocratie

L'Union européenne a dépensé depuis dix ans plus de 600 millions d'euros pour des missions au Sahel, mais ses efforts n'ont pas aidé à soutenir les gouvernements démocratiques de la région. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell lors d'une session plénière du Parlement européen à Strasbourg.



"Nous avons dépensé plus de 600 millions d'euros sur des missions civiles et militaires au Sahel depuis dix ans. Nous avons formé environ 30.000 personnes au Mali et au Niger. Tout cela n'a pas aidé à consolider les forces armées et leur capacité de soutenir le gouvernement démocratique", a-t-il indiqué.



Et d'ajouter que le Sahel présentait un intérêt stratégique pour l'UE.