Boxe : La Délégation de l'Union européenne au Cameroun apprécie le « punch » de Francis Ngannou

« Francis Ngannou : Quel punch ! », s’est exclamée sur Twitter ce lundi 30 octobre 2023, la délégation de l’Union Européenne au Cameroun. « Merci de nous avoir fait rêver ! », a ajouté l’UE.



Selon le site MMArena, le président de la WBC a annoncé que le Camerounais Francis Ngannou va officiellement intégrer le classement top 10 des poids lourds après son combat contre Fury samedi dernier.



« Bien que Ngannou, qui a alterné les gardes de droitier et de gaucher, disputait son premier combat de boxe, il est sorti grandi, envoyant son adversaire au tapis au troisième round, se permettant même de chambrer le champion des lourds. Indéniablement, il s'était bien préparé physiquement et avait travaillé la technique. En revanche, Fury a déçu, s'est contenté du minimum et doit absolument se présenter dans une autre forme lors de son prochain combat programmé théoriquement mi-décembre contre l'Ukrainien Alexandre Usyk, champion WBA-WBO-IBF », a rapporté samedi soir L’Equipe.