Boxe : le camerounais Ngannou se pèse à 123 kg pour son combat historique à Riyad

La pesée a eu lieu en plein air, à proximité de l'arène où se tiendront les combats d'accompagnement (le match Fury-Ngannou se déroulera dans une salle voisine, le Boulevard Hall).



Lors de la pesée, Francis Ngannou (1,93 m) est apparu sur la balance avec un poids de 123 kg, soit deux kilogrammes de moins que Tyson Fury (2,06 m) qui affichait 125 kg. Fury avait presque le même poids lors de sa troisième victoire contre l'Américain Deontay Wilder en octobre 2021, mais il était plus léger lors de ses deux combats précédents. En revanche, Francis Ngannou n'avait jamais été aussi lourd.



Les deux combattants étaient pesés tout en étant habillés. Pour exhiber ses abdominaux, Ngannou a fini par retirer sa chemise et l'a tendue à Fury. Fury l'a prise et l'a jetée vers le public. Ensuite, la traditionnelle photo du face-à-face a été prise dans une ambiance détendue.