AFRIQUE Brazzaville : Les voiries urbaines de Soukissa et Moukoundzi-Ngouaka ouvertes au public.

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 15 Décembre 2021

Soukissa et Moukoudzi-Ngouaka deux quartiers de Brazzaville ont changé de physionomie, avec l’ouverture officielle à la circulation de leurs voiries urbaines par le président de la République, Denis Sassou N’Guesso ce 15 décembre 2021.





Une cérémonie officielle a marqué ce 15 décembre, d’une part, l’inauguration de l’hôpital général de Djiri et, d’autre part, l’ouverture à la circulation des voiries urbaines bâties à Soukissa dans l’arrondissement 5 Ouenzé et à Moukoudzi-Ngouaka dans l’arrondissement 1, Makelékelé.



Aussitôt après l’arrondissement 9 Djiri, le président Denis Sassou N’Guesso a ouvert à la circulation les voiries urbaines du projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (DurQuaP), dans les quartiers Soukissa, et Moukoundzi – Ngouaka Cette visite du terrain a commencé par les voiries du quartier Soukissa, avant de se poursuivre et se terminer par les voiries urbaines de Moukoundzi-Ngouaka.



Dans son discours de présentation de ces infrastructures sociales, le ministre de l’aménagement du territoire, des infrastructures et de l’entretien routier, Jean Jacques Bouya a rappelé que « le côté participatif du projet est plus que prononcé avec l’apport de chaque ville participante au projet, à travers les institutions formelles et informelles, à l’instar des comités locaux de développement (COLODE), et les comités de gestion et de développement communautaire (CGDC) donne une plus-value à ce projet. Au total, a-t-il souligné, 10.400 mètres linéaires de voiries urbaines par pavage ont été réalisées : soit, 5km 100m au quartier Soukissa pour 7 artères, et 5km 300m au quartier Moukoundzi Ngouaka pour 11 artères.



A noter que les travaux ont été exécutés par les entreprises Razel Bec Congo à Soukissa et Stecol Corporation à Moukoundzi Ngouaka, alors que la mission de contrôle, dans les deux lots était assurée par le bureau Agetip Benin.



Le Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires est financé et mis en œuvre conjointement par le Gouvernement de la République du Congo et la Banque mondiale. Initialement prévu pour 5 ans, le projet a bénéficié d’une rallonge de 13 mois depuis le 19 mai 2021.







Ce projet de proximité a porté sur l’amélioration de l’accès aux infrastructures de base pour plus de 65.000 personnes vivant dans ces quartiers dits précaires de Brazzaville et Pointe-Noire, et sur le renforcement des capacités du gouvernement et des municipalités, en matière de restructuration urbaine. La viabilisation de ces quartiers et la fluidité des déplacements sans oublier, la modernisation des villes de Brazzaville et Pointe-Noire fait partie des objectifs de ce projet.



Il sied de rappeler que le coup d’envoi des travaux de pavage des voiries urbaines, de constructions des ouvrages connexes et de drainage des eaux pluviales dans les quartiers Moukounzi-Ngouaka à Makélékélé et Sukissa à Ouénzé a été donné, le 12 août 2021 par le ministre de l’équipement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya.











