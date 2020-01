Briefing au Conseil de sécurité du Représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel : "Malgré des développements politiques positifs, la région continue de faire face à une recrudescence dévastatrice des attaques terroristes"

Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), M. Mohamed Ibn Chambas, a présenté, hier au Conseil de sécurité, le dernier rapport du Secrétaire général sur les activités de UNOWAS.

Alors que la situation sécuritaire continue de s'aggraver dans la région, des développements politiques positifs ont été réalisés dans plusieurs pays grâce à la mobilisation des gouvernements et au soutien des partenaires régionaux et international.

Soulignant l'impact de la détérioration de la situation sécuritaire, le Représentant spécial a déclaré qu’au « cours des derniers mois, nous avons été témoins d'une recrudescence dévastatrice des attaques terroristes contre des cibles civiles et militaires dans la région. Et les conséquences humanitaires sont alarmantes". Il a noté qu'au « Burkina Faso, au Mali et au Niger, le nombre de victimes d'attaques terroristes a quintuplé depuis 2016 avec plus de 4000 décès signalés en 2019 contre 770 en 2016," indiquant que « l'exposition géographique des attaques terroristes s'est déplacée de l'est du Mali vers le Burkina Faso et que la menace s’étend de plus en plus vers les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest ».

Il a également mis en garde sur le fait que « les affrontements entre agriculteurs et éleveurs demeurent parmi les conflits locaux les plus violents de la région » et qu'il est important d'assurer une coexistence pacifique entre les agriculteurs et les éleveurs.

Tout en assurant les membres du Conseil de sécurité que " les gouvernements, les acteurs locaux, les organisations régionales et la communauté internationale se mobilisent à travers l'Afrique de l'Ouest et le Sahel pour répondre au terrorisme et à l'extrémisme violent", le RSSG Ibn Chambas a souligné "qu’il est temps d'agir" exhortant les dirigeants régionaux et sous-régionaux « à donner suite aux engagements pris et aux partenaires internationaux d’apporter leur plein soutien. »

2020 est une autre année importante pour la consolidation des acquis démocratiques dans la région, car six pays organiseront des élections présidentielles. À cet égard, le RSSG Ibn Chambas a insisté pour que « tous les différends pré et post-électoraux en suspens soient traités par des voies légales ».

Au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée et au Niger, où des scrutins seront également organisés cette année, le Représentant spécial a mis en garde sur le fait que « les différends non résolus, la réconciliation nationale inachevée et les sentiments de manipulation des institutions et des processus comportent des risques de tensions et de manifestations de violence politique ».

M. Mohamed Ibn Chambas s'est dit satisfait de l'évolution politique positive dans de nombreuses parties d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, notamment des dialogues nationaux qui ont lieu dans plusieurs pays. Il a félicité "le peuple de Guinée-Bissau et la Commission électorale pour la conduite exemplaire des élections présidentielles, qui marque un pas important dans le développement démocratique de la Guinée-Bissau". Il a également réitéré son appel "aux parties prenantes nationales de la Guinée de dépasser leurs différences dans l'esprit de construire un consensus afin d'assurer la tenue des élections législatives prévues pour février 2020."

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a remercié les membres du Conseil de sécurité pour leur engagement continu en Afrique de l'Ouest et au Sahel, ainsi que pour leur engagement ferme en faveur du développement économique, de la paix et de la sécurité.

L’intégralité de la déclaration du SRSG Mohamed Ibn Chambas est disponible sur notre site web: https://unowas.unmissions.org/briefing-security-council-report-secretary-general-activities-united-nations-office-west-africa-7