Bruxelles accueille la 2e édition de l’Africa Political Outlook sur le thème « l’Afrique à la croisée des chemins »

À l'aube de 2024 en Afrique, les défis économiques, le retour des coups d'État, la volatilité des devises, l'instabilité politique, l'inflation et les menaces liées au changement climatique persistent sur le continent, assombrissant les espoirs d'émergence et de réalisation des objectifs de développement durable. En 2023, la croissance économique de l'Afrique subsaharienne est passée de 4% en 2022 à 3.3% en raison des incertitudes économiques mondiales persistantes, de la lente reprise chez les principaux partenaires commerciaux et d'un niveau élevé de fragilité et de conflit, aggravé par le changement climatique. C’est pour cette raison que l’Africa Political Outlook organise cette rencontre sur le thème « l’Afrique à la croisée des chemins ».







Cette rencontre de haut niveau se tiendra le 29 mars prochain à Bruxelles et réunira des experts, diplomates, décideurs politiques et économiques africains, européens et internationaux. L’objectif de cet événement est de décrypter et décoder les mutations géopolitiques, technologiques, politiques, économiques et sociales qui façonnent l’avenir du continent africain et de la planète.



Le thème de cette édition illustre à la fois l’âge du chaos et des opportunités dans lequel doit naviguer le continent africain. L’émergence de nouvelles alliances telles que l’Alliance des États du Sahel pose des questions sur l’influence des organisations régionales comme l’Union Africaine et la CEDEAO. La situation politique confuse dans des pays comme le Sénégal remet en question les fondements même de la démocratie. De plus, la réforme des institutions financières internationales piétine tandis que les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient accentuent les fractures géopolitiques préexistantes.



Malgré ces défis, l’Afrique regorge également d’un fort potentiel. La pénétration digitale exponentielle, la mise en place de la Zone de Libre Échange Intra-Africaine (ZLECAF), les opportunités offertes par l’intelligence artificielle ainsi que les réservoirs de ressources énergétiques critiques sont autant d’éléments porteurs d’avenir pour le continent. L’APO (Africa Political Outlook) offre une occasion unique de décrypter ces questions cruciales qui façonnent l’avenir non seulement de l’Afrique mais aussi celui de l’Europe et du monde entier.



Cette conférence ne se limite pas seulement à un simple événement ponctuel mais constitue également une plateforme permettant d’élaborer des stratégies durables ainsi que des solutions innovantes pour répondre aux défis partagés par tous. Parmi les grandes thématiques qui seront abordées lors des discussions figurent notamment l’autopsie du Global Gateway et son impact dans les relations Europe-Afrique ; l’analyse du renforcement des BRICS ; les mutations des villes africaines ; les diasporas ; l’innovation entrepreneuriale ; les enjeux des futures élections européennes dans les relations Europe-Afrique ; etc.



Les délégations des pays qui participeront à cette importante rencontre sont le Cap vert, la Mauritanie, le Liberia, le Sénégal, la France, le Congo, la RCA, le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale.