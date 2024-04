Burkina Faso : 13 médias suspendus par le gouvernement

Parmi les médias touchés, on compte la chaîne de télévision TV5Monde et les sites Internet de six autres médias internationaux : Deutsche Welle, Ouest-France, Le Monde, Apanews, The Guardian, et Agence Ecofin. Ces décisions graves et abusives ont pour conséquence de restreindre la diffusion d’informations d’intérêt général au Burkina Faso.



Le Conseil supérieur de la communication (CSC), l’organe de régulation des médias, a annoncé la suspension des programmes de TV5Monde pendant deux semaines, ainsi que la fermeture de son site Internet. La raison invoquée est la diffusion du rapport de l’ONG Human Rights Watch (HRW) concernant l’exécution présumée de civils par l’armée.



Cette série de suspensions, qui inclut également les chaînes de télévision BBC et Voice of America, soulève des questions sur le respect du droit à l’information au Burkina Faso. RSF appelle les autorités à annuler ces décisions et à lever immédiatement le blocage des sites Internet des médias ciblés, afin de garantir l’accès à une information plurielle pour la population.