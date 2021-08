Burkina Faso : 30 morts dont 15 soldats dans une attaque terroriste près du Niger

L'attaque s'est produite mercredi aux environs de 12 heures et a ciblé les populations des villages Dambam, Gudba et Tokabangou, localités situées à environ 11 km de Markoye, proche de la frontière du Niger, selon les détails du ministère de la Défense.



Alertée, une unité du détachement militaire de Markoye a été immédiatement déployée pour sécuriser les populations. Elle a été prise à partie vers 16 heures dans les environs du village de Tokabangou.



La réaction des forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser plus d'une dizaine de terroristes.



La zone est actuellement sous contrôle des unités militaires et la contre-offensive pour retrouver les assaillants se poursuit avec des moyens aériens et terrestres.