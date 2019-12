Burkina Faso : 400 000 animaux vaccinÃ©s dans la rÃ©gion du Sahel

Entre le 1er novembre et le 15 décembre 2019, plus de 400 000 têtes de bétail ont été vaccinées dans les provinces de l’Oudalan et du Soum, au cours d’une campagne de vaccination gratuite organisée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avec le soutien de la Croix-Rouge burkinabè. Situées dans la région du […]

Entre le 1er novembre et le 15 décembre 2019, plus de 400 000 têtes de bétail ont été vaccinées dans les provinces de l’Oudalan et du Soum, au cours...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...