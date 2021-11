Burkina Faso : 96 heures de suspension de l'internet mobile

Le ministre burkinabé de la Communication et des Relations avec le Parlement, Ousseni Tamboura, a annoncé le 22 novembre la suspension d'internet mobile pour une durée de 96 heures, à compter du samedi 20 novembre 2021, à 20 heure sur toute l'étendue du territoire burkinabé.



Cette mesure est relative à la qualité et la sécurité des réseaux et des services et aussi au respect des obligations de défense nationale et de la sécurité publique.



La coupure pourrait être liée aux évènements de Kaya où un convoi militaire français est bloqué par la population.