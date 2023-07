Burkina Faso : L'armée dément des mouvements d'humeur dans des casernes militaires

Alors que le Burkina Faso est confronté à une période d'engagement opérationnel intense dans le cadre de la reconquête du territoire national, le Chef d’Etat-Major Général des Armées lance un appel à tous les Burkinabè pour soutenir les forces combattantes et à rester vigilants face aux tentatives de démoralisation orchestrées par des individus malintentionnés.



Dans ce contexte, le Chef d’Etat-Major Général des Armées adresse ses félicitations à l’ensemble des forces combattantes pour les multiples efforts déployés dans la reconquête du territoire national. Leur dévouement et leur engagement dans cette mission essentielle sont essentiels pour assurer la sécurité et la stabilité du pays.