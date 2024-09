Burkina Faso : La douleur du Pape après les attentats terroristes

Le 24 août 2024, un attentat à Barsalogho a causé la mort d'au moins 200 personnes, y compris des femmes et des enfants. Lors de l'Angélus du dimanche 1er septembre, le Pape François a exprimé sa tristesse face à cette tragédie, partageant ses condoléances avec les familles des victimes.



« C'est avec tristesse que j'ai appris que le samedi 24 août, dans la commune de Barsalogho, au Burkina Faso, des centaines de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et de nombreuses autres blessées lors d'une attaque terroriste » a confié le Saint-Père.



Le Saint-Père a condamné ces attaques odieuses, affirmant son soutien à la nation burkinabé. Il a prié pour que la Vierge Marie aide le peuple du Burkina Faso à retrouver la paix et la sécurité.

« En condamnant ces attaques odieuses contre la vie humaine, j'exprime ma sympathie à toute la nation et mes sincères condoléances aux familles des victimes» a encore expliqué le Pape qui a demandé que la Vierge Marie «aide le peuple bien-aimé du Burkina Faso à retrouver la paix et la sécurité», a-t-il le Pape.



Le Pape François a manifesté sa solidarité avec les victimes et a appelé à la paix dans un contexte de violence tragique au Burkina Faso.