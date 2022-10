Burkina Faso : Moussa Faki condamne sans équivoque la deuxieme prise de pouvoir par la force

En soutien ferme à la CEDEAO, le président de la Commission de l'Union Africaine Moussa Faki Mahamat, conformément à la Déclaration de Lomé de 2000, à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et à la Déclaration d'Accra sur les changements non constitutionnels de gouvernement, exprime ses vives préoccupations concernant la résurgence de tels changements anti constitutionnels de gouvernement au Burkina Faso et à l’échelle de tout le continent africain.



Le président de la commission appelle les militaires à s'abstenir immédiatement et totalement de tout acte de violencce ou de menaces aux populations civiles, aux libertés publiques, aux droits de l’homme et au strict respect des échéances électorales pour un retour à l’ordre constitutionnel au plus tard le le 1Juillet 2024.



Il réaffirme le soutien continu de l'Union africaine au peuple burkinabé, pour assurer la paix, la stabilité et le développement du pays.