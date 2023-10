Burkina Faso : Téhéran renforce sa coopération économique avec Ouagadougou

C’est « dans le cadre de la commission mixte de coopération économique » entre le Burkina Faso et l’Iran que M. Mortazavi a été reçu en audience jeudi par le Président de la transition du Burkina Faso, a rapporté le journal local Burkina 24.



« C’est vraiment important pour nous cette coopération entre les deux pays, l’Iran et le Burkina Faso (…). Pendant ces derniers mois, nous avons travaillé sur des domaines différents avec beaucoup de rencontres des experts des deux pays », a indiqué le ministre iranien selon ce journal.



« Les domaines de l’éducation, de la formation, de l’environnement, de l’habitat, de la santé, de l’énergie, des mines ont été abordés au cours des travaux de la commission mixte, selon le ministre iranien, Seyyed Soulat Mortazavi ; des domaines dans lesquels la coopération entre le Burkina Faso et l’Iran entend mettre l’accent », a souligné la présidence Burkinabè.



Selon Ouagadougou, la commission mixte de coopération a abouti à un protocole d’entente entre les deux pays qui a été signé jeudi 5 octobre 2023 et « va servir de feuille de route pour l’approfondissement des relations entre les deux pays ».



Il est à noter qu’entre Téhéran et Ouagadougou, les relations sont très cordiales.



La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur avait échangé le 29 août 2023 avec l’ambassadeur de la République d’Iran, S.E. Mojtaba Faghihi qui avait exprimé la satisfaction de son pays quant au rapprochement avec le Burkina Faso.



Le diplomate iranien avait souligné que la République islamique d’Iran est solidaire du peuple burkinabè et soutient sa ferme détermination à lutter pour sa sécurité et son autodétermination. Il avait assuré que le gouvernement de la transition peut toujours compter sur l’appui de son pays face aux défis du moment.