Burkina Faso : création d'un commandement des opérations du théâtre national

Le chef de la junte burkinabé, le lieutenant-colonel Damiba, a signé ce 4 février un décret créant un commandement des opérations du théâtre national (COTN) pour “les besoins de la défense et de la sécurité nationale”.



Le lieutenant-colonel Bamouni Yves Didier est nommé commandant du COTN.



Le COTN vise à renforcer la lutte contre le terrorisme et restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il est côté de prérogatives sur les forces de défense et de sécurité et les volontaires de la défense de la patrie.



Le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes répétées ces derniers mois. L'armée qui vient de prendre le pouvoir, en renversant le président Roch Marc Kaboré, s'est fixé pour objectif de restaurer la sécurité.