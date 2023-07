Burkina Faso et Mali : Solidarité envers le Niger et rejet des sanctions de la CEDEAO

Dans ce communiqué, les Gouvernements de Transition du Burkina Faso et du Mali ont exprimé leur soutien fraternel au peuple nigérien pour avoir pris son destin en main avec responsabilité et affirmé sa souveraineté devant l'histoire.



Ils ont dénoncé la persistance des organisations régionales à prendre des sanctions qui aggraveront la souffrance des populations et menacent l'esprit de panafricanisme.



Les Gouvernements de Transition du Burkina Faso et du Mali ont catégoriquement refusé d'appliquer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les Autorités Nigériens.



Ils ont également averti que toute intervention militaire contre le Niger serait assimilée à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali.



De plus, ils ont prévenu que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait leur retrait de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger.



Les Gouvernements de Transition du Burkina Faso et du Mali ont mis en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger, soulignant que cela pourrait déstabiliser toute la région, similaire à l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye qui a conduit à l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest.



Ils ont exprimé leur profonde indignation et leur surprise face à l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de certaines organisations et responsables politiques envers les Etats et les peuples victimes du terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort.



Les Gouvernements de Transition du Burkina Faso et du Mali ont appelé les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées pour soutenir le peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme.