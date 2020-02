Burkina Faso : l’Union européenne réaffirme son soutien face à la crise humanitaire et sécuritaire

Au vu de la détérioration très rapide de la crise humanitaire et sécuritaire au Burkina Faso, Janez LenarÄiÄ – Commissaire européen à la gestion des crises – et Jutta Urpilainen – Commissaire européenne aux partenariats internationaux – se sont rendus dans le pays. Lors de la visite dans le Centre-Nord et à l’occasion de rencontres […]

Au vu de la détérioration très rapide de la crise humanitaire et sécuritaire au Burkina Faso, Janez LenarÄiÄ – Commissaire e...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...