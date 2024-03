Burkina Faso : la BOAD s'engage à poursuivre ses investissements

Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé ce 1er mars 2024 une audience au président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Serge Ekue. Au cours de cette audience, le chef de l’Etat et son hôte ont fait un tour d’horizon du portefeuille de notre pays au sein de la BOAD.



« Nous avons évoqué la situation des différents projets et nous avons regardé dans quelle mesure ces projets pourraient correspondre à la vision stratégique du Chef de l’Etat et de son gouvernement », a déclaré le président de la Banque ouest-africaine de développement, Serge Ekue à l’issue de l’entretien avec le Président de la Transition.



A cet effet, « nous avons rassuré le Chef de l’Etat de l’engagement de la BOAD à poursuivre ses investissements dans les secteurs importants notamment celui de l’agriculture, et celui de l’énergie », a souligné Serge Ekue.