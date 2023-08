Burkina Faso : la tenue scolaire en "Faso Dan Fani" progressivement instituée dès la rentrée 2023-2024

Pour le compte du ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, le Conseil a adopté un décret portant institution de la tenue scolaire en Faso Dan Fani, rapporte la Présidence du Burkina Faso.



La mise en œuvre de cette mesure, selon le ministre Joseph André Ouedraogo se fera de manière progressive, flexible et non contraignante sur une période de quatre années scolaires.



La phase pilote débutera à la rentrée scolaire 2023-2024 avec les élèves du post-primaire et du secondaire tant du public que du privé de Bobo-Dioulasso, de Koudougou, de Ouagadougou et de Sabou.



« Aucun apprenant ne sera exclu de l’école du fait de non-respect de la mesure du port du Faso Dan Fani », a rassuré M. Ouedraogo.



À cette étape le port du Faso Dan Fani est institué tous les lundis, jour de montée des couleur et le choix des motifs et des couleurs laissé au chefs d'établissements.