Burkina Faso : le Colonel-Major Célestin Simpore nommé chef d'état-major général des armées

Lors de son discours, le nouveau Chef d'Etat-Major Général des Armées (CEMGA) a placé son commandement sous le signe de la discipline, du patriotisme et de la cohésion des forces. Il a également tenu à exprimer sa gratitude à son prédécesseur pour le travail accompli.



Le Colonel-Major Simpore a souligné que les offensives déjà enclenchées contre les groupes armés terroristes seront accentuées pour les contraindre à déposer les armes. En effet, le Burkina Faso fait face à une insécurité grandissante depuis plusieurs années, avec la multiplication des attaques terroristes dans le nord et l'est du pays.



Le Colonel-Major Célestin Simpore, qui a été nommé Chef d'Etat-Major Général des Armées le 31 mars 2023, occupait précédemment le poste de Chef d’Etat-Major Général des Armées Adjoint cumulativement à ses fonctions de Commandant COTN. Sa nomination intervient dans un contexte de lutte contre l'insécurité grandissante au Burkina Faso, qui nécessite une coordination efficace des forces armées pour faire face aux défis sécuritaires du pays.