Burkina Faso : le gouvernement autorise le recrutement de 2000 sous-officiers dans la Police

Pour le compte du ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le Conseil a examiné le rapport général de l’organisation des concours de la Police nationale session 2023. Il a également autorisé le recrutement au profit de la Police nationale sur concours professionnels et directs session 2024.



« Le recrutement de la Police depuis 2023 suit un plan quinquennal 2023-2027. Cela prend en compte l’essor démographique, la forte urbanisation de nos villes afin de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes », a expliqué le ministre délégué chargé de la sécurité Mahamadou Sana.



Pour le compte du même ministère, le conseil a autorisé le recrutement de 20 commissaires de police et 50 officiers de police, au titre des concours professionnels. Il sera aussi procédé au recrutement de 10 commissaires de police, 20 officiers et 2 000 sous-officiers dont 50 de sexe féminin au titre des concours directs.



Le ministre délégué chargé de la sécurité a précisé que le Conseil a donné des orientations pour un quota, dans le recrutement des sous-officiers, au profit des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), des Volontaires adjoints de sécurité (VADS) et des veuves des forces de défense et de sécurité tombées sur le théâtre des opérations.



Le ministre Sana a par ailleurs salué l’abnégation et la détermination des forces de défense et de sécurité engagées sur le front de libération totale du territoire.