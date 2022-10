Burkina Faso : le lieutenant-colonel Damiba a démissionné, après des garanties sécuritaires

Face aux risques d’escalades aux conséquences dramatiques, les communautés religieuses et coutumières ont été amenées à effectuer une médiation entre les belligérants.



Selon les religieux, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a "proposé lui-même sa démission afin d’éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves".



Il a posé sept conditions : la poursuite des activités opérationnelles sur le terrain ; la garantie de la sécurité et de la non-poursuite des forces de sécurité engagées à ses côtés ; la poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS ; la poursuite de la réconciliation nationale ; le respect des engagements pris avec la CEDEAO ; la poursuite de la réforme de l’État ; et la garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs.



Le nouvel homme fort, le capitaine Ibrahim Traoré a accepté ces sept conditions.