Burkina Faso : le ministre des Armées donne des détails sur la tentative de coup d'État

Cette action judiciaire fait suite à une dénonciation de militaires qui auraient été contactés par un groupe d'individus afin de les rejoindre et mener des actions de déstabilisation des institutions. Les interpellations ont été conduites par la gendarmerie nationale.



"Au jour d'aujourd'hui, 15 personnes ont été déjà interpellés dont 10 militaires, deux officiers, sept officiers et un militaire, ainsi que cinq civils. À l'issue des premières auditions, trois personnes ont été relaxées dont deux civils et un militaires. Il y a encore 12 qui sont en détention préventive pour les besoins de l'enquête", indique le ministre des armées,



Une communication du procureur de la République sur les résultats de l'enquête est attendue "en temps opportun".



Le ministre demande à l'opinion nationale de s'en tenir aux informations officielles et de garder la sérénité, assurant que l'armée poursuit ses missions.