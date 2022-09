Burkina Faso : le président de la transition annonce une mutinerie de soldats et appelle au calme

Des tirs ont été entendus dans des casernes de la capitale très tôt ce matin, tandis que la télévision nationale avait cessé d'émettre pendant plusieurs heures, laissant craindre une tentative de putsch.



Le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba les populations à "observer la plus grande prudence et de rester calme face à certaines informations qui circulent notamment sur les réseaux sociaux".



"Des pourparlers sont en cours pour ramener le calme et la sérénité. L'ennemi qui attaque notre pays ne souhaite que la division entre Burkinabè pour accomplir son action de déstabilisation. Restons unis pour le triomphe de la paix et de la sécurité", indique le président de la transition.