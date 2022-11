Burkina Faso : le président de la transition décide de garder son salaire de capitaine

Le Conseil a adopté un décret portant rémunération du Chef de l’État, du Premier ministre, des Présidents d’institution et des membres du Gouvernement. « A ce niveau, le Conseil des ministres a décidé de l’abrogation du décret d'avril 2022. Cette abrogation consacre le retour aux dispositions du décret de 2008 », a déclaré le Porte-parole du Gouvernement.



« Nonobstant les dispositions de ce décret 2008, le président de la transition, le Capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de garder son salaire de Capitaine », a soutenu le porte-parole du gouvernement qui a souligné que le chef de l’État a pris cette décision pour « montrer cet esprit de sacrifice qui doit habiter chacun des Burkinabè dans la situation actuelle de notre pays ».



Dans cette même dynamique, les ministres ont également décidé de consacrer 50% de leurs salaires du mois de novembre à la Caisse nationale de solidarité au profit des personnes en difficulté notamment les personnes déplacées internes.



Outre ce décret, plusieurs autres ont été adoptés au cours de ce Conseil. Il s’agit entre autres du décret portant statut des Volontaires pour la défense et de la patrie (VDP), du décret portant création d’une brigade pour les VDP, du décret portant statut particulier du Laboratoire national de santé publique qui devient Agence nationale de sécurité alimentaire, de l’environnement, de l'alimentation et du travail, du décret portant approbation d’un marché pour la construction d’infrastructures sanitaires dans la région des Hauts- Bassins.