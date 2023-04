Burkina Faso : "nous devons débusquer, au sein de nous, les complices des terroristes" (premier ministre)

Le Premier ministre a souligné que le drapeau est un élément fédérateur et rassembleur qui symbolise un destin commun. Il a expliqué que pour construire notre destin ensemble, il est nécessaire de mettre de côté les intérêts individuels et de viser l'intérêt collectif. Le drapeau est donc un symbole de l'unité nationale et de la nécessité pour chaque citoyen de contribuer à la construction de la nation.



Me Apollinaire Kyélem De Tambèla a également souligné que le drapeau symbolise un idéal et que c'est pour cela qu'on le monte. Il a expliqué que lorsque les troupes vont au combat, le drapeau est toujours porté haut, car il représente l'idéal pour lequel ils se battent. Il est important de porter haut le drapeau afin qu'il ne tombe jamais, car lorsque cela arrive, cela signifie que l'ennemi a gagné.



Le Premier ministre a également rappelé que la priorité actuelle est la restauration de l'intégrité territoriale et de la sécurité pour tous. Il a appelé à débusquer les complices des terroristes qui viennent endeuiller nos populations et à combattre tout ce qui va contre l'idéal commun de la nation.



Me Apollinaire Kyélem De Tambèla a souligné que lorsque la lutte contre le terrorisme sera terminée, il faudra refonder la nation sur des bases stables.