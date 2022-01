Burkina Faso : un groupe de militaires projetait un coup d'État (parquet)

Le parquet militaire de Ouagadougou a annoncé ce 11 janvier que huit militaires ont été interpellés et interrogés dans un projet de déstabilisation des institutions de la République. Le parquet a été saisi par dénonciation d'un membre du commando.



Le parquet militaire a instruit la police judiciaire militaire qui a ouvert une enquête circonstanciée pour élucider l'affaire.



À l'issue de cette étape, une suite sera donnée à cette procédure conformément aux règles de procédure dans le strict respect de la présomption d'innocence et du droit de la défense.



La Présidence et le gouvernement n'ont pas réagi à ces annonces du parquet.



Le pays dirigé par Roch Marc Kaboré fait face à une situation sécuritaire tendue marquée par une hausse du terrorisme.