Burkina-France : vers de nouveaux axes de coopération militaire

Le président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a poursuivi le 14 décembre 2021, des discussions avec la France sur le cadre de coopération militaire franco-burkinabè. Entamés la veille, les échanges ont continué avec les Forces Barkhane et Sabre, informe la présidence du Burkina Faso.



Les discussions sont consacrées à la situation sécuritaire au Sahel, et principalement au Burkina Faso. Elles visent à s’accorder sur les axes de coopération avec les forces françaises opérant directement dans l’espace sahélien, ainsi que sur les conditions et modalités de leur intervention.



L’objectif clairement défini de ces concertations est d’accroître l’efficacité des interventions militaires dans la lutte anti-terroriste par une meilleure synergie. « Comme à l’occasion de la séance de travail du 13 décembre, c’est l’ambassadeur de France qui a conduit la délégation française », précise le communiqué officiel de la présidence de la République.



Les ministres burkinabè en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que la haute hiérarchie militaire, avec sa tête le chef d’état-major général des armées, ont également pris part à la rencontre aux côtés du président du Faso.