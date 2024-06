Burkina : « aucun mouvement d’humeur ou mutinerie au sein de l’Armée » (Etat-major)

Depuis quelques temps, des rumeurs sur les réseaux sociaux font état de mouvements d'humeur et de mutineries dans certaines casernes militaires.



Ces informations infondées et mensongères, selon un communiqué de presse rendu public le 18 juin 2024 par l’Etat-major général des Armées, « sont l’œuvre d’individus et de groupuscules mal intentionnés, aux desseins funestes ».



A cet effet, le chef d’Etat-major général des Armées rassure les vaillantes populations qu’il n’en est rien. Ces allégations visent à semer le doute, à créer la psychose dans l’opinion publique, et à démoraliser les troupes fortement engagées dans le combat de libération de notre peuple.



« Les forces combattantes restent, pour leur part, focalisées sur les opérations de reconquête du territoire », relève l’Etat-major des Armées du Burkina Faso.



Enfin, il appelle les citoyens à vaquer à leurs occupations en toute quiétude et à toujours faire confiance aux forces de défense et de sécurité, qui veillent chaque jour à leur sécurité.