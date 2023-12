Burkina : des postes de santé avancés pour des soins gratuits et de proximité

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique multiplie les efforts dans la région du Centre-Nord, pour offrir des soins de santé de qualité et de proximité à la population.



Avec l’accompagnement de ses partenaires, le Burkina Faso a érigé cinq postes de santé avancés dans le district sanitaire de Kaya, pour soutenir l’offre de santé déjà existante. Une équipe de journalistes a pu constater son effectivité, le 18 décembre 2023.



Le poste de santé avancé est né de la volonté de l’Etat burkinabè de prendre en charge les personnes déplacées internes, sur leur site de réinstallation. Soutenu par des ONG partenaires, le poste de santé a pour vocation d’offrir gratuitement des soins primaires aux personnes déplacées internes, ainsi qu’à la population hôte.



Dans le district sanitaire de Kaya, une équipe d’infirmiers et d’aides-soignants sont à la tâche au quotidien dans cinq postes de santé avancés, pour assurer les consultations et les soins primaires aux patients sans aucune distinction.



Ce dispositif sanitaire a vu le jour, suite à la crise sécuritaire qui a occasionné, un nombre important de personnes déplacées internes, dans la ville de Kaya et les localités environnantes. Tout est mis en œuvre pour que la prise en charge des patients soit gratuite, depuis l’entrée jusqu’à la guérison. Elle couvre également les cas graves référés au Centre médical ou au Centre hospitalier régional de Kaya.



"L’impact est énorme, nous avons la ville qui regorge le plus de personnes déplacées. L’on peut s’imaginer la pression qu’il y a sur les structures de santé existaient. Avec ces postes de santé avancés, cela allège l’accès de santé à tout le monde, aussi bien aux personnes déplacées qu’aux personnes hôtes », a relevé le médecin chef de district, Lamine Ouedraogo.



Dans cette quête d’offre de soins, le Burkina Faso s’appuie sur l’ONG Médecin sans frontière (MSF) dans le district sanitaire de Kaya. MSF accompagne le gouvernement dans la construction, l’équipement et la prise en charge des patients aux niveaux des PSA.



« Nous travaillons en parfaite collaboration avec le ministère de la Santé, à travers les districts sanitaires. Nous, Médecins sans frontières nous ne nous substituons pas aux districts sanitaires. Nous essayons de combler le GAP qui existe », a indiqué Albert Essounghue, coordonnateur projet de MSF Kaya. En moyenne, les PSA reçoivent au quotidien 150 patients. Parmi ces patients, les personnes déplacées internes représentent plus de 80%.



Au Poste de santé avancé « 38 villas », les affections respiratoires, les maladies diarrhéiques et le paludisme sont les principales pathologies qui font l’objet de consultation, a souligné Lassiné Kabore, responsable du poste. Les postes de santé avancés travaillent à offrir des soins de santé similaires aux Centres de santé et de promotions sociales (CSPS). A la différence de ceux-ci, ils ne prennent pas en charge les accouchements.