Burkina : le gouvernement dément le saccage de l’ambassade au Mali

Dans un communiqué du gouvernement du Burkina Faso signé par son porte-parole, Alkassoum Maïga, par ailleurs ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, « le gouvernement tient à rassurer l’opinion que l’ambassade du Burkina Faso au Mali n’a nullement fait l’objet de saccage et que les images utilisées n’ont rien à voir avec le Mali ».



En effet, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a récemment fait état d’un saccage des bâtiments abritant l’ambassade du Burkina Faso au Mali, le 11 janvier 2022. Tout en rassurant que les dispositions sont prises pour poursuivre tous ceux qui diffusent ou relayent de fausses informations, le gouvernement burkinabè salue les internautes avisés qui ont su se démarquer de ces Fake news.



Enfin, le gouvernement burkinabè réaffirme sa volonté de préserver les relations séculaires qui lient le Burkina et le Mali, deux pays qui ont en partage l’histoire et la culture, et qui entretiennent de bonnes relations politiques et économiques.