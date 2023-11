Burkina : les Journées de l’Agroalimentaire se tiendront au SIAO

La 12ème édition des Journées Agroalimentaires (JAAL) se tiendra du 28 novembre au 2 décembre 2023 à Ouagadougou, dans la cour du SIAO (Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou).



Placée sous le haut patronage du Premier ministre, Dr Appolinaire Jaochimson Kyelem de Tambèla, elle sera placée autour du thème « Couple Certification-Labellisation et Propriété Intellectuelle : Quelle politique d’innovation pour les PME/PMI Agroalimentaire dans la zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAF) .»



Pour cette édition, à en croire aux organisateurs, les objectifs sont entre autres, la création d’un cadre de concertation inclusif pour dynamiser les échanges entre les acteurs et renforcer le partenariat avec les partenaires au développement, inciter et primer l’innovation, valoriser les résultats des recherches dans le domaine agro-alimentaire, créer un espace de promotion des produits nationaux, renforcer le partenariat public-privé.



Plusieurs activités seront menées au cours des JAAL 2023, notamment une exposition vente des produits agro-alimentaire, des conférences et panels débats autour du thème principal, une journée dédiée aux enfants appelés les « Journées Stimulus », dont l’objectif est de stimuler l’amour pour la consommation des produits agro-alimentaire nationaux à travers le concept « Consommons ce que nous produisons » .



Cette dernière sera organisée en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion des Langues nationales. Cette édition connaitra des innovations, singulièrement, la mise en place de « Inclusive Agribusiness Club », en partenariat avec 2SCALE, qui aura lieu le 30 novembre au SIAO.