Burkina : plus de 175 milliards de FCFA mobilisés au 30 décembre pour le Fonds de soutien patriotique

Le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé le mardi 31 décembre 2024, à Ouagadougou, la dernière session de l'année du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique (FSP). L'objectif de cette session était d'examiner et d'adopter le quatrième rapport de gestion 2024 du Fonds, ainsi que le projet d'affectation des ressources aux bénéficiaires.



Le Fonds de Soutien Patriotique (FSP) est un instrument unique pour la collecte et la gestion transparente et efficace de contributions financières en vue de soutenir les efforts de défense et de sécurisation du territoire national. Au 30 décembre 2024, le montant des encaissements, toutes sources confondues, s’élève à plus de 175 milliards FCFA, soit 116,66 % de l’objectif annuel de recouvrement révisé fixé à 150 milliards FCFA.



Quant aux déblocages, à la même date, ils atteignent 150 milliards FCFA, principalement consacrés aux dépenses de fonctionnement des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), à leur formation, ainsi qu’à des dépenses d’investissement. Par ailleurs, des prévisions de 32 milliards FCFA ont été faites pour les trois premiers mois de l’année 2025, essentiellement pour les dépenses de fonctionnement des VDP.



Le Premier ministre a salué les performances enregistrées dans la gestion du Fonds, soulignant qu’elles sont encourageantes au regard du niveau de mobilisation des ressources et d'exécution des dépenses. Cependant, il a rappelé que, compte tenu du contexte socio-économique, régional et international, il est crucial de ne pas tomber dans l'autosatisfaction car les défis à relever demeurent importants.



C’est pourquoi il a lancé un appel pressant à tous les Burkinabè de l'intérieur et ceux de la diaspora, pour soutenir les nobles ambitions du Fonds. Il a aussi invité tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Fonds, à maintenir leurs efforts dans le respect des règles de bonne gouvernance pour garantir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés.



Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a saisi cette occasion pour féliciter et rendre hommage aux forces combattantes qui veillent jour et nuit pour que le Burkina Faso recouvre l’ensemble de son territoire. En rappel, le FSP est placé sous l’administration d’un Conseil d’orientation et d’un Comité de gestion.



Le Conseil d’orientation est l’organe national de décision du Fonds de soutien patriotique. Il statue sur les principales questions touchant à la gestion des ressources du FSP et s’assure de leur bonne utilisation. Il se réunit en session une fois par trimestre. Les ressources du FSP sont destinées à financer les dépenses des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).



La gestion financière et comptable du FSP est soumise au contrôle et à l’inspection des différents corps compétents de l’État. Elle est également soumise au contrôle et à l’inspection de tout organisme ou association de lutte anti-corruption légalement reconnu.