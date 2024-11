Burkina : réduction du train de vie de l’Etat, des véhicules électriques pour les ministres

Le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Medah a remis, au nom du chef de l’Etat, des véhicules électriques au ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo au profit des membres du gouvernement.



D’une valeur de plus d’un milliard de FCFA, ces véhicules électriques sont offerts au gouvernement burkinabè par le président directeur général de Yunhong International Group, Li Yubao, conseiller spécial du président du Faso. Selon son représentant Wei Yang, ces véhicules électriques ont une autonomie de 500 km.



« Ce sont des véhicules qui vont permettre de réduire efficacement les émissions nocives de gaz, contribuer à la protection de l’environnement et réduire le coût du carburant et de la maintenance », a indiqué M. Yang qui a précisé que ce don vise à accompagner le président du Faso dans sa volonté de réduire le train de vie de l’Etat.



En effet, en mars dernier le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traore annonçait la dotation des différents ministres de véhicules électriques dans l’optique de réduire les charges de fonctionnement de l’Etat.



Pour le directeur de cabinet du chef de l’Etat, le capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Medah, il était question d’avoir des véhicules écologiques pour préserver l’environnement et garantir davantage la santé des populations, surtout dans les milieux urbains.



« C’est dans ce sens, que monsieur Li Yubao a entendu le message du président du Faso en faisant un don gracieux de 53 véhicules électriques, dont une trentaine a été réceptionnée et le reste sera fait dans les jours à venir. C’est l’occasion pour moi de saluer ce partenariat très intéressant et gagnant entre le secteur privé et l’Etat », s’est réjoui le directeur de cabinet du président du Faso.



Il a annoncé que le Fonds Burkinabè de Développement Economique et Social a entrepris des travaux et est actuellement en partenariat avec une start-up qui va installer une unité industrielle d’assemblage de véhicules électriques entièrement réalisés au Burkina Faso, et montés localement avec des Burkinabè.



« Cette unité industrielle prévoit de mettre à la disposition des Burkinabè ces premiers véhicules entièrement montés au Burkina Faso dans le premier trimestre de l’année 2025 », a confié le directeur de cabinet du président du Faso.



Le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, en recevant les clés, a rassuré que les membres du gouvernement vont utiliser ces véhicules, au regard de leur engagement pour la réduction du train de vie de l’Etat et la protection de l’environnement.