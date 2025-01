Burkina : un important lot de matériels pour renforcer l’offre de santé

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la remise de logistique roulante et de matériels médico-techniques au ministère de la Santé, le 31 décembre 2024 à Ouagadougou.



Ce matériel, composé de 10 ambulances, de 39 pick-up, de 625 motocyclettes, d’équipements de bloc opératoire, de réanimation et de 83 équipements de laboratoire, vient concrétiser une fois de plus l'engagement du président du Faso à améliorer de façon significative et durable l'offre de soins au Burkina Faso. Ce matériel a été acquis dans le cadre du Programme d’Appui au Développement Sanitaire (PADS).



Pour le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ce matériel répond à un double objectif. « Le premier, c'est l'amélioration de la qualité de l'offre de soins aux citoyens burkinabè partout sur le territoire burkinabè. Et le second, c'est l'amélioration des conditions de travail de ces braves agents de santé qui, en dépit de toutes les difficultés, se battent chaque jour dans un esprit de sacrifice pour que tous les Burkinabè puissent bénéficier des soins de santé de qualité », a affirmé le chef du gouvernement.



Ce lot de matériel a coûté près de 5,8 milliards de francs CFA, dont 90 % apportés par le contribuable burkinabè. C’est pourquoi le chef du gouvernement appelle à la responsabilité et à l'esprit patriotique des futurs utilisateurs.



Il a invité le ministre de la Santé à prendre toutes les dispositions utiles pour que les agents sur le terrain qui vont être les bénéficiaires de ce matériel en prennent le plus grand soin, afin que l'impact soit non seulement significatif, mais surtout durable.



Il faut rappeler que le Programme d'Appui au Développement Sanitaire (PADS), a pour objectif principal de soutenir le financement efficace de la mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2021-2030. Il vise à mobiliser des ressources financières, à garantir une gestion rationnelle des fonds et à instaurer un financement durable pour le secteur de la santé.



Ses interventions se concentrent sur quatre axes stratégiques, à savoir le renforcement de la gouvernance et de la transparence dans le secteur de la santé, l'accroissement de l'accès à des services de qualité pour toute la population en vue de la couverture sanitaire universelle, la promotion de comportements favorables à la santé et l'amélioration de la gestion des urgences sanitaires.