Burundi : Participation du Président aux célébrations de Pâques

Ce geste symbolique a permis au président de partager un moment de communion spirituelle avec les chrétiens du Burundi et du monde entier, en ce jour de commémoration.





Signification de la Participation Présidentielle



La présence du président aux célébrations de Pâques met en évidence l'importance de la foi chrétienne dans la société et la culture burundaises. Elle témoigne également d'un engagement personnel envers les valeurs spirituelles et communautaires, qui sont profondément ancrées dans le pays.



Cette célébration revêt une signification particulière pour les chrétiens, représentant un moment de recueillement, de réflexion et de partage, marquant le début des festivités pascales.