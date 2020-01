Burundi: Un grand tournoi de Rugby à 7 local qui vire à l'international

Plein de courages, d'énergies et surtout de nouvelles orientations de 2020, la Fédération burundaise de Rugby (FBR) a organisé un grand tournoi de Rugby à 7 tenant lieu l'ouverture du championnat national de Rugby à 15. Le quel tournoi est devenu un tournoi international de rugby à 7 car l'équipe Jaguar de Bukavu de la République Démocratique du Congo (RDC) s'est joint au tournoi.

16 équipes dont 12 masculines et 4 féminines ont répondu présent.

Sur le terrain Tempête à Bujumbura, les cérémonies d'ouverture du championnat avaient été rehaussées par la présence des organes fédérales, les journalistes et les invités de marques.

Les joueurs ont démontré leur talents dans le respect des règles du jeu et valeur du rugby. Ce théâtre inoubliable et extraordinaire du Rugby burundais, a été rendu possible grâce aux recommandations très strictes du président de la FBR, après avoir participé, à deux reprises dans les réunions de Rugby Afrique et de world Rugby.

Les équipes masculine étaient classées en poule de trois équipes et celles des féminins en une seule poule de 4.

Les demi-finales et finales ont été disputés par les grandes équipes de rugby du Burundi, de part leurs histoires, après avoir surpris les jaguar de la RDC en éliminatoire. En 1/2 finale: Youth theam, Rumuri, Hyènes et Guépard. La coupe a été remportée par le redoutable Youth team en battant les hyènes sur un score de 5 points. Tandis que la coupe chez les filles a été arrachée par surprise, de la plus jeune équipe des adolescentes de Kiyenzi.

Havyarimana Albert, président de la FBR, est optimiste que le début du championnat est promettant vu l’engouement et le courage des joueurs et des dirigeants des clubs dans la pratique du rugby.

