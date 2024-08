AFRIQUE Burundi : autorités et représentants de la BAD visitent des projets d’électrisation

Alwihda Info | Par Afdb - 15 Août 2024



Le poste de transmission renforcera la fiabilité et la stabilité du réseau électrique de Bujumbura, la capitale économique du pays.

Une délégation du gouvernement burundais et de la Banque africaine de développement a visité le 9 août 2024, les travaux de projets d’électrification financés ou cofinancés par le Groupe de la Banque à Rubirizi et à Kabezi, dans la province de Bujumbura rural.



La délégation comprenait notamment le ministre des Finances, du budget et de la planification économique, Audace Niyonzima et celui de l’Hydraulique, de l’énergie et des mines, Ibrahim Uwizeye et le responsable pays de la Banque au Burundi, Pascal Yembiline accompagné d’un expert des projets énergie de la Banque au Burundi, Raymond Kitandala Luhana.



Les membres de la délégation, accompagnés du directeur général de la Régie de production et de distribution d'eau et d'électricité du Burundi, le lieutenant-colonel Jean Albert Manigomba et du coordonnateur des projets, Ezechiel Bagayayutunze, ont pu mesurer l’état d’avancement des travaux sur le terrain ainsi que la qualité de la coopération entre le Burundi et la Banque dans la mise en œuvre de ces infrastructures essentielles pour le développement de ce pays des Grands Lacs.



À Rubirizi, ils ont visité le poste de transmission, en cours de construction, dans le cadre du Projet d’interconnexion Kamanyola-Bujumbura, cofinancé par la Banque et l’Union européenne à hauteur de 37 millions de dollars. Le poste, une fois achevé, constituera le point d’injection de l’énergie qui sera produite par la centrale hydroélectrique régionale de Ruzizi III qui bénéficie également d’un financement de la Banque.



Avec une puissance installée de 160 mégavolts - la plus grande du pays -, le poste de transmission renforcera la fiabilité et la stabilité du réseau électrique de Bujumbura, la capitale économique du pays et lui assurera une souplesse d’exploitation. En attendant la construction de la centrale de Ruzizi III, ce poste sera connecté aux lignes existantes pour distribuer l’énergie produite par les centrales nationales. La mise en service est prévue pour décembre 2024.



Le projet permettra une augmentation de 7 % du taux d’accès national à l’électricité et une alimentation en électricité fiable des petites et moyennes entreprises (PME) et des édifices publics. À Kabezi, la délégation a pu constater l’état d’avancement des travaux d’électrification dans le cadre de la phase 1 du Projet d’accès à l’énergie, qui couvre 36 localités dans 11 provinces du Burundi.



Ce projet exclusivement financé par la Banque et le gouvernement burundais, pour un montant total de 26 millions de dollars permettra, à terme, de raccorder 25 000 ménages des localités bénéficiaires ; ce qui contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations. Les premiers raccordements des nouveaux abonnés sont prévus au premier trimestre 2025.



Les deux parties ont constaté les progrès réalisés et les défis à relever, notamment les retards dans le calendrier de mise en œuvre et la nécessité d’’accélérer l’indemnisation équitable de toutes les personnes affectées par les projets. Le ministre des Finances s’est dit satisfait de l’évolution qualitative et du niveau d’avancement des travaux et a exhorté les entreprises et les équipes de la Régie de production et de distribution d'eau et d'électricité à redoubler d’efforts pour respecter les délais fixés pour l’achèvement des travaux.



Pascal Yembiline a rappelé les actions à entreprendre rapidement par chaque partie pour un achèvement harmonieux des projets. Il a réitéré la disponibilité de la Banque à accompagner le gouvernement du Burundi dans le développement de son secteur énergétique. La Banque africaine de développement est un partenaire important du Burundi en matière d’infrastructures électriques.



Son engagement dans le secteur de l’énergie s’élevait, au 31 juillet 2024, à 147 millions de dollars américains destinés au financement de cinq projets dont deux projets nationaux (Projet des centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe, et Projet d’accès à l’énergie-Phase 1) et trois projets régionaux (Projet d’interconnexion Kamanyola-Bujumbura, Projet d’interconnexion Kigoma-Gitega et Projet régional de la centrale hydroélectrique Ruzizi III).



Cet appui se poursuivra à travers le Document de stratégie pays (DSP) du Groupe de la Banque pour le Burundi pour la période de 2024-2029 qui permettra d’aider le pays à faire face aux facteurs de fragilité et à renforcer sa résilience en s’appuyant sur deux domaines prioritaires : un soutien aux chaînes de valeurs agricoles et à la gouvernance économique et financière pour un renforcement de la résilience de l’économie ; et le renforcement des infrastructures de l’énergie et du transport pour une croissance inclusive et verte.





