Burundi : la Banque africaine de développement et le gouvernement signent deux accords de 29,7 millions d’euros de dons pour le secteur de l’énergie, sur les ressources mobilisées auprès de l’Union européenne

La Banque africaine de développement (www.AfDB.org) et le gouvernement burundais ont signé, ce vendredi à Bujumbura, capitale économique du Burundi, deux accords de dons sur les ressources mobilisées auprès de l’Union européenne en faveur du secteur de l’énergie du pays.

Le premier don, d’un montant de 14,7 millions d’euros, a vocation à financer la construction du poste de Rubirizi dans le cadre du projet d’interconnexion des réseaux électriques des pays des lacs équatoriaux du Nil (NELSAP). Le second, de 15 millions d’euros, contribuera au financement de la partie burundaise du même projet d’interconnexion électrique.

Les accords ont été paraphés par le ministre burundais des Finances, du budget et de la coopération au développement économique, Domitien Ndihokubwayo, et le responsable pays de la Banque Africaine de développement au Burundi, Daniel Ndoye, en présence de Claude Bochu, chef de la délégation de l’Union européenne (UE) au Burundi.

La Banque Africaine de Développement agit en qualité d’administrateur des ressources au titre de la convention de délégation en vue d’une gestion indirecte. Ces deux projets bénéficient déjà de ressources budgétaires du gouvernement burundais ainsi que de financements en cours de la Banque africaine de développement, à savoir un don du Fonds africain de développement de 15,70 millions d’euros et des dons du Fonds africain de développement et du Fonds d’assistance technique de 6,79 millions d’euros.

« Ces deux projets sont particulièrement importants pour le Burundi dans la mesure où ils visent à renforcer les capacités de production et de transport d’électricité du Burundi, à développer davantage le marché régional de l'énergie électrique et à contribuer ainsi à stimuler la croissance économique et améliorer le bien-être des populations au Burundi », a déclaré Domitien Ndihokubwayo, saluant le soutien de la Banque africaine de développement et de l’Union Européenne.

Daniel Ndoye s’est réjoui de la « bonne collaboration qui a prévalu, pour conclure ces accords, entre le Burundi, la Banque, l’Union européenne et les communautés économiques d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale (…) La Banque est disponible pour continuer à accompagner, sur les plans financier et technique, le développement du secteur énergétique au Burundi », conformément aux priorités stratégiques de la Banque, « High 5 », et de son Document de stratégie-pays (DSP 2019-2023) au Burundi.

Claude Bochu a salué « la concrétisation de ces deux projets financés en partenariat avec la Banque africaine de développement, qui est devenu un acteur majeur pour les projets d’énergie et d’infrastructure en Afrique ». Le chef de la délégation de l’Union européenne au Burundi a rappelé les projets énergétiques sur lesquels la Banque et l’UE collaborent déjà, et les échanges en cours pour la conclusion d’un partenariat pour la rénovation du port de Bujumbura.

Wale SHONIBARE, Directeur et Vice-Président par intérim du Complexe électricité, énergie, climat et croissance verte (PEVP) a salué la signature de ces deux accords de dons et indiqué que les deux projets participent à la mise en place du marché régional de l’électricité pour lequel la Banque travaille activement.

