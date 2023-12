Burundi : lancement des travaux de construction d’un centre de formation polytechnique agroalimentaire

La Communauté est-africaine, le gouvernement burundais et le bureau pays de la Banque africaine de développement au Burundi ont procédé au lancement officiel du Projet d’entrepreneuriat agro-pastoral et perfectionnement professionnel des jeunes et des femmes burundais le 26 octobre 2023 à Gitega. Le projet, qui permettra de construire un centre régional de formation polytechnique et de reconversion professionnelle à Rusi, dans la province de Karusi, à environ 50 kilomètres de Gitega, la capitale politique burundaise, est financé à hauteur de 20 millions de dollars par le Groupe de la Banque, soit 87% de son coût total.



Les travaux de construction du centre ont été lancés par le ministre de l’Éducation et de la Recherche Scientifique, François Havyarimana, son collègue chargé de la Jeunesse, Gervais Abayeho, ainsi que la cheffe de la Division éducation et développement des compétences de la région de l’Afrique de l’Est au sein de la Banque, Hendrina Chalwe Doroba et le responsable du bureau pays de la Banque au Burundi, Pascal Yembiline.



Le centre sera bâti sur un terrain de 156 hectares, dont environ 142 hectares seront consacrés à la production agro-pastorale. Au moins 2 000 étudiants (30% de filles) y seront formés et 3 000 coopératives de 15 000 membres (50% de femmes) bénéficieront de sessions de renforcement de capacités. Le projet permettra également de raccorder dix centres numériques repartis sur le territoire national au centre de Rusi pour un plus grand accès aux enseignements techniques.



« Nous tenons à saluer les interventions multiples de la Banque africaine de développement au Burundi en général, et plus particulièrement son investissement dans le domaine du capital humain. Nous nous réjouissons de l’alignement du projet avec la vision du Burundi pays émergent en 2040 et développé en 2060 et de la Politique et stratégie nationale de l’enseignement technique et de formation professionnelle (2022-2027) », a déclaré M. Havyarimana.



Pour le ministre de la Jeunesse, Gervais Abayeho, « le projet est en phase avec les priorités du gouvernement du Burundi et répond à sa vision d’améliorer la productivité agricole et d’introduire les nouvelles techniques de transformation agroalimentaire. Elles permettront de cheminer vers une transformation structurelle de l’économie ainsi que la diversification des secteurs porteurs d’opportunités pour la jeunesse burundaise, qui représente 60% de la population ».



Pascal Yembiline a remercié le Burundi d‘avoir associé la Banque à ce vaste programme de reconversion professionnelle qui vise à doter les jeunes et les femmes de compétences techniques nécessaires pour l’économie du pays.



« Ce projet arrive au moment opportun où la Banque a lancé récemment son Plan d’action pour le développement des compétences pour l’employabilité et la productivité en Afrique (2022-2025). Le plan vise à combler le déficit de compétences dans le cadre de la quatrième révolution industrielle et de la transformation numérique vers le marché du travail », a indiqué M. Yembiline.