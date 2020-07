Business Management Invest-Côte d’Ivoire (BMI) réalise plus de 50% en économies de coûts en hébergeant dans le Data Center de MainOne en Côte d’Ivoire

MainOne ( www.MainOne.net/francophone ), le premier fournisseur de solutions de connectivité et data center en Afrique de l’Ouest, a récemment intégré BMI-CI sur son réseau en fournissant des solutions d’infrastructure Internet et Data Center.

BMI-CI est une société de technologie financière spécialisée dans la conception, le déploiement et la gestion de solutions de paiement technologiques, informatiques et électroniques. Dans le but d'améliorer sa productivité et de fournir des services robustes à ses clients, BMI-CI tire parti de l'installation en libre accès, d’opérateur neutre de MainOne à Grand Bassam pour héberger sa précieuse infrastructure informatique et profiter d'une connectivité Internet fiable avec un réseau de données haute capacité garanti et à faible latence pour répondre à ses besoins informatiques et de connectivité.

Dans le cadre de l'accord de colocation, BMI-CI héberge désormais son infrastructure informatique au Data Center MainOne Tier III à Abidjan, réalisant des économies allant jusqu'à 50% de leurs coûts CAPEX ainsi qu'une mise sur le marché plus rapide qu'elle n'aurait pu faire avec une sa propre infrastructure. En outre, le service de colocation permet à BMI d'atteindre une efficacité opérationnelle, y compris une alimentation électrique ininterrompue, ainsi qu'une sécurité multi-niveaux et un accès 24/7 à une équipe expérimentée d'ingénieurs dans le pays, qui a mis en œuvre et continuera de soutenir l'intégration de l'infrastructure et des services de BMI; et répondra de manière proactive à ses besoins opérationnels globaux à l'installation MainOne Data Center.

S'exprimant sur la décision de BMI-CI de s’accueillir localement à MainOne, Sanogo Clotcho SECONGO, PDG de BMI-CI a déclaré: «En tant qu'organisation qui se targue de fournir les meilleurs services et solutions pour les entreprises et les communes de toute la Côte d'Ivoire, nous reconnaissons que l'excellence opérationnelle est impérative et MainOne est le partenaire le plus approprié avec l'expérience opérationnelle requise pour travailler avec nous pour atteindre et maintenir notre engagement envers nos clients pour une prestation de services optimale. Nous apprécions notre partenariat avec MainOne et son approche visant à fournir des normes de classe mondiale en tant que premier fournisseur de services et de solutions de connectivité et de data center en Afrique de l'Ouest. »

Témoignant sur le développement, Kazeem OLADEPO, Exécutif régional, MainOne a expliqué en outre que MainOne « reconnaît qu'à la suite de la pandémie, les entreprises intelligentes prennent des décisions financièrement judicieuses pour assurer la continuité des affaires et l'efficacité opérationnelle. La société est très désireuse de soutenir BMI-CI dans ses efforts pour atteindre ses objectifs commerciaux et sociaux en approfondissant l’économie numérique de la Côte d’Ivoire à travers des services innovants aux clients des secteurs privé et public. Selon lui, MainOne reste fermement engagé à fournir des infrastructures, des solutions et des services TIC innovants qui stimulent la croissance des entreprises et font progresser la croissance de l'économie numérique de toute la région francophone, d'autant plus que le monde continue de naviguer dans les réalités commerciales actuelles en mettant l'accent sur la numérisation comme clé de la continuité des activités et de la croissance socio-économique de la région de l'Afrique de l'Ouest ».

MainOne (www.MainOne.net/francophone) est une société d'infrastructure à haut débit fournissant des services de télécommunications et des solutions de réseaux innovants à travers l'Afrique de l'Ouest. Son câble sous-marin a été le premier câble sous-marin privé à fournir une capacité haut débit à accès ouvert en Afrique de l'Ouest en 2010. La société a acquis une réputation de fournisseur préféré de services Internet de gros auprès des principaux opérateurs de télécommunications, FAI, agences gouvernementales, grandes entreprises et établissements d'enseignement de la région. MainOne possède également une filiale de datacenter, MDXi, qui construit et exploite des datacenters de niveau TierIII à travers l'Afrique de l'Ouest. Le système de câbles sous-marins de MainOne traverse les côtes de l'Afrique de l'Ouest avec une interconnexion avec les principaux opérateurs régionaux et des échanges Internet du monde entier pour offrir une portée mondiale à ses clients.

