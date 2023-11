CABEF 2023 : les travaux s’ouvrent ce 8 novembre à N’Djamena

Plateforme d’échange et de réflexion pour la sous-région Afrique centrale et les pays voisins, avec pour objectif de développer l’industrie énergétique de la région et ses environs, ainsi que leur croissance économique, le Central Africa Business Energy Forum (CABEF) sera à sa 3ème édition, du 08 au 10 novembre 2023 à N’Djamena.



Ces assises visent à fédérer les énergies des experts, chercheurs, industriels, investisseurs et autorités institutionnelles, autour de la prospective et des stratégies opérantes, pour réaliser le potentiel énergétique de l’Afrique centrale et doper sa croissance.



En effet, l’énergie est le moteur du développement industriel et de la croissance économique, tout comme elle est au centre des enjeux climatiques et géostratégiques. Bien que dotée d’un potentiel important, la sous-région Afrique centrale et ses voisins souffrent d'une crise énergétique qui freine la croissance et la mise en place d'un tissu industriel performant, à cause de la vétusté des infrastructures existantes et du faible niveau des investissements.



C’est donc en réponse à cette problématique cruciale pour le développement industriel et la croissance économique des pays de la sous-région que se tient la 3ème édition du CABEF au Radisson Blu Hôtel de N’Djamena. Les travaux sont placés sous le thème : « capitaliser sur les opportunités d’investissement en infrastructures énergétiques en Afrique centrale, et assurer la sécurité énergétique dans la sous-région grâce aux partenariats public-privé ».



L’ouverture de ces importantes assises sur l’énergie sera présidée le 09 septembre 2023 par une haute autorité de la République du Tchad Les échanges seront animés par des experts, des technocrates et des chercheurs de haut vol. Par ailleurs, il sera organisé des moments de réseautage, un salon d’exposition, et un programme jeunes (Youth talks).



Au cours des trois jours de travaux, le CABEF 2023 va connaitre 10 panels, alors qu’environ 1000 participants en provenance de 25 pays et 25 ministres (dont 17 en charge du secteur de l’énergie) y sont également attendus.



Le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe, la République Démocratique du Congo (RDC) et le Tchad font partie des nations d'Afrique centrale principalement concernés par le CABEF.