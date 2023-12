CAF AWARDS 2023 : la marque du Nigeria et du Maroc

Le Palais des sports de Marrakech au Maroc a accueilli dans la nuit du lundi 11 Décembre 2023 le gratin du football africain. C'était à l'occasion de la remise des récompenses CAF Awards 2023.



Depuis quelques années, les sélections nigérianes de football, quoique constantes sur la scène internationale, ne remportent plus de trophées, mais le pays se distingue par ses individualités. La cérémonie CAF Awards 2023 au Palais des sports de Marrakech au Maroc a confirmé la tendance.



Les ballons d'or masculin et féminin ont été remportés par les ressortissants du pays des Supers Eagles. Chez les hommes, Victor Osimhen qui s'est illustré, tant avec son club Naples, champion d'Italie 2023, qu'avec la sélection nationale, a devancé sur le podium l'Egyptien Mohamed Salah et le Marocain Achraf Hakimi.



Chez les dames, il fallait se lever tôt pour détrôner l'inamovible attaquante des Supers Falcones et du FC Barcelone, Asisat Oshoala. À 29 ans la Nigériane remporte pour la sixième fois le titre de ballon d'or.



Les distinctions ne s'arrêtent pas là pour le Nigeria qui repart de Marrakech avec le titre de meilleure gardienne de buts, remporté par la capitaine des Supers Falcones Chiamaka Nnadozie et celui de meilleure sélection féminine.



L'autre pays qui s'est distingué à Marrakech, c'est le Maroc. Le royaume chérifien est à l'honneur avec le titre de meilleur entraîneur masculin pour Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, meilleur gardien de buts hommes remporté par Yassine Bounou et meilleure sélection masculine.



Dans la razzia marocaine et nigériane, la Sud-africaine Désirée Ellis a pu tirer son épingle du jeu en remportant le titre de meilleure entraineure. Ce titre récompense le pays Arc-en-ciel, champion d'Afrique féminin en titre.