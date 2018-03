CAN 2019:Au Cameroun,Vinkengiseh Peter tente d’escroquer 152 millions à Prime Potomac

"C’est plus dans un costume de faussaire et chef de gangs que les états de services de Peter Vinkengiseh semblent plus éloquents. Et voici son dernier fait d’arme et pas des moindres. Lui, le directeur général de la société Vikengiseh and Yahih Company , une entreprise basée à Douala, loue des engins à la société américaine Prime Potomac. Celle-ci est chargée de six chantiers de réfection et de construction des stades d’entraînement et des hôtels à Garoua dans le cadre des préparatifs de la CAN 2019. La particularité est que le loueur d’engins de BTP n’en possède pas un seul dans son parc aussi désert que le Sahara. Des engins, il les réquisitionne chez des tiers. Lesquels lui reversent des commissions. Mais les vrais propriétaires des engins loués à Prime Potomac ont été floués par Peter Vinkengiseh"; a déclaré à nos confrères de l'agence digitale africaine www.lescoopsdafrique.com,un des responsables de la société américaine Prime Potomac.